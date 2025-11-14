Ayerbe muestra el tirón de las setas

Las XXXIV Jornadas Micológicas de Ayerbe animaron el comienzo del otoño, todavía tímido en cuanto a la producción de setas y el frío, lo que no impidió la riqueza de propuestas gastronómicas y recreativas del evento, con la repostera y pastelera Cris Marco, de Postres sin gluten, y su cocina en vivo, el taller de elaboración y adorno de tartas de otoño; la cata de vinos de la mano del también ayerbense Álex Ascaso, responsable de Bodegas Edra, que escogió para la ocasión el rosado Más ababoles y el tinto Quebrantahuesos. También tapeo con Dando la Brasa, exposición de setas, enseñanzas de Manuel Roncero y cuentacuentos con Sandra Araguás.