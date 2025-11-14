Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 17 de noviembre

Ayerbe quiere convertirse en Pueblo Mágico de España

Ayerbe aspira a convertirse el 17 de noviembre en Pueblo Mágico de España en un certamen al que también concurren otras localidades oscenses como Broto y Jasa. Como representante de la Hoya, la Comarca transmitió todo su apoyo a la candidatura ayerbense en unos premios que buscan reconocer el esfuerzo y las estrategias de gestión que los municipios desarrollan para potenciar su patrimonio, su cultura y su atractivo turístico.

