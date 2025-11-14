Biscarrués aprende sobre la resiliencia del olivo

Biscarrués vivió una intensa y participativa jornada en torno al olivo y su papel clave frente al cambio climático. El taller Las oliveras y su papel frente al cambio climático, impartido por José Casanova, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, congregó a numerosos productores de olivas, agricultores y público general, en una mañana que combinó divulgación científica, sabiduría tradicional y práctica en campo.

Casanova expuso en el salón de plenos del consistorio cómo el olivo, símbolo de resiliencia y longevidad, está afrontando los desafíos del cambio climático. Explicó que este cultivo milenario, adaptado a condiciones extremas, empieza a mostrar síntomas de estrés ante la alteración de los ciclos estacionales, las heladas tardías, los inviernos cada vez más suaves y las olas de calor.

Casanova analizó con rigor científico, y con un lenguaje claro y accesible, los efectos del calentamiento global sobre la floración, el cuajado del fruto y la productividad, así como las estrategias que los agricultores pueden aplicar para mitigar sus consecuencias: selección varietal, manejo de poda, uso de bioestimulantes, riego estratégico, aplicación de caolín y cubiertas vegetales.

Detalló que la reducción de horas de frío (menos de 350 horas por debajo de 7 °C) provoca una floración irregular y una pérdida de inflorescencias, mientras que los episodios de heladas tardías tras la brotación pueden llegar a destruir hasta el 100 % de los brotes jóvenes.