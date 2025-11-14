Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JORNADA LAS OLIVERAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Biscarrués aprende sobre la resiliencia del olivo

Casanova explica sobre el terreno los secretos del olivo. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

LA CRÓNICA

BISCARRUÉS

Biscarrués vivió una intensa y participativa jornada en torno al olivo y su papel clave frente al cambio climático. El taller Las oliveras y su papel frente al cambio climático, impartido por José Casanova, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, congregó a numerosos productores de olivas, agricultores y público general, en una mañana que combinó divulgación científica, sabiduría tradicional y práctica en campo.

Casanova expuso en el salón de plenos del consistorio cómo el olivo, símbolo de resiliencia y longevidad, está afrontando los desafíos del cambio climático. Explicó que este cultivo milenario, adaptado a condiciones extremas, empieza a mostrar síntomas de estrés ante la alteración de los ciclos estacionales, las heladas tardías, los inviernos cada vez más suaves y las olas de calor.

Casanova analizó con rigor científico, y con un lenguaje claro y accesible, los efectos del calentamiento global sobre la floración, el cuajado del fruto y la productividad, así como las estrategias que los agricultores pueden aplicar para mitigar sus consecuencias: selección varietal, manejo de poda, uso de bioestimulantes, riego estratégico, aplicación de caolín y cubiertas vegetales.

Detalló que la reducción de horas de frío (menos de 350 horas por debajo de 7 °C) provoca una floración irregular y una pérdida de inflorescencias, mientras que los episodios de heladas tardías tras la brotación pueden llegar a destruir hasta el 100 % de los brotes jóvenes.

TEMAS

