JORNADA LAS OLIVERAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Biscarrués aprende sobre la resiliencia del olivo
LA CRÓNICA
Biscarrués vivió una intensa y participativa jornada en torno al olivo y su papel clave frente al cambio climático. El taller Las oliveras y su papel frente al cambio climático, impartido por José Casanova, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, congregó a numerosos productores de olivas, agricultores y público general, en una mañana que combinó divulgación científica, sabiduría tradicional y práctica en campo.
Casanova expuso en el salón de plenos del consistorio cómo el olivo, símbolo de resiliencia y longevidad, está afrontando los desafíos del cambio climático. Explicó que este cultivo milenario, adaptado a condiciones extremas, empieza a mostrar síntomas de estrés ante la alteración de los ciclos estacionales, las heladas tardías, los inviernos cada vez más suaves y las olas de calor.
Casanova analizó con rigor científico, y con un lenguaje claro y accesible, los efectos del calentamiento global sobre la floración, el cuajado del fruto y la productividad, así como las estrategias que los agricultores pueden aplicar para mitigar sus consecuencias: selección varietal, manejo de poda, uso de bioestimulantes, riego estratégico, aplicación de caolín y cubiertas vegetales.
Detalló que la reducción de horas de frío (menos de 350 horas por debajo de 7 °C) provoca una floración irregular y una pérdida de inflorescencias, mientras que los episodios de heladas tardías tras la brotación pueden llegar a destruir hasta el 100 % de los brotes jóvenes.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil