LOS 5,3 KILÓMETROS DE CONDUCCIÓN COSTARÁN AHORA 1,8 MILLONES
El cambio de la tubería de Banzo se encarece un 38,5 %
LA CRÓNICA
la Junta de Gobierno Local ha aprobado la actualización de precios del proyecto de sustitución de parte de la tubería de conducción de agua desde el manantial de San Julián de Banzo al depósito de Loporzano. La valoración final para licitar el proyecto es de 1.804.808 euros, 300.000 euros más que el 1,6 millones estimado en marzo . Se sustituirán 5,38 kilómetros de canalización.
Esta obra evitará el despilfarro del agua de este manantial, que el consistorio oscense cifró en 473.000 metros cúblicos de agua al año. Desde San Julián de Banzo se suministraba a la ciudad desde 1887. Sirvió para paliar la escasez endémica de una población que bebía de fuentes y manantiales del entorno inmediato.
En estos momentos no puede utilizarse porque la actual tubería es inservible. Roturas en la misma hacen que el agua se pierda y, de hecho, el caudal se desvía a una acequia. Este problema persiste, aproximadamente, desde hace ocho años.
El depósito de Loporzano, que forma parte del sistema Vadiello-San Julián de Banzo, tiene una capacidad de 90.000 metros cúbicos. El agua de San Julián permitirá una alternativa de suministro, con almacenamiento de agua de manantial durante los episodios de turbidez en el embalse del Guatizalema.
Cuando llueve y hasta que reposan los lodos, Vadiello sufre problemas de turbidez. El agua de San Julián de Banzo, al proceder –como se ha indicado- de manantial tiene una extraordinaria calidad.
La financiación de este proyecto contará con fondos de la empresa AWS, dentro de su programa de inversiones en Aragón destinadas al ciclo del agua.
