En la larga travesía que afronta desde hace años el Castillo de Loarre para que sea declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, la fortaleza de la Comarca de la Hoya de Huesca sigue ganando posiciones en el escaparate nacional e internacional.

La directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez.

Así, el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de su directora general, Gloria Pérez, presentó recientemente en la 97ª Reunión del Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en Roma el predossier sobre la viabilidad y oportunidad de esta designación, cuya candidatura permanecía congelada en la lista indicativa de España desde 2007.

Los titulares de las defensorías del pueblo en Loarre.

El Castillo de Loarre es de propiedad estatal, pero está gestionado por el Departamento aragonés de Turismo. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1906 y la Dirección General de Patrimonio Cultural desea promover su candidatura bajo la idea de representar a las fortificaciones de frontera de la Reconquista.

Pista que forma parte de la Paleotrail de Loarre.

Con este objetivo se dio a conocer ya al grupo de trabajo 1 de Patrimonio Mundial del Ministerio el predossier y se informó de la voluntad de Aragón de seguir adelante con este expediente. El documento concluye que Loarre cumple con algunos de los requisitos para su propuesta, destacando su solidez tectónica, su alto nivel de conservación y de autenticidad, su emplazamiento y vinculación con el soporte geofísico y otros atributos que hacen que se considere que el castillo puede ejemplificar de modo eminente los tipos de construcciones pleno medievales en Europa y en otras áreas geográficas destinadas a la defensa y control del territorio y a la expresión de poder.

El Castillo de Loarre brilla en el escaparate

Recientemente, la fortaleza oscense recibió la visita de los titulares de las defensorías del pueblo en el marco de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de estas instituciones. Entonces el alcalde de Loarre, Roberto Orós, ejerció como anfitrión y guía turístico para trasladarles la relevancia de esta fortaleza románica del siglo XI.

De la relevancia y repercusión del Castillo de Loarre da fe el nuevo matasellos turístico con el que cuenta la oficina principal de Correos de Huesca, ubicada en el Coso Alto, 14. Su emisión forma parte de la serie de matasellos turísticos que Correos promueve en todo el país, con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico, histórico y natural de las distintas regiones de España.

Además, la carrera de montaña Paleotrail de Loarre vuelve a poner el foco sobre la silueta del Románico con dos recorridos de 21 kilómetros, la Quebrantahuevos, y de 13 kilómetros, la Trepadinos, que han agotado los 400 dorsales disponibles para una prueba que combina ciencia paleontológica, deporte y naturaleza de la mano del Laboratorio Paleontológico de Loarre y Peña Guara.