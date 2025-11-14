Claver defiende el reparto inversor

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Isaac Claver, defendió que la institución provincial cerrará este año como «el más inversor de la historia», con una inyección económica «sin precedentes» en los 201 municipios altoaragoneses.

A través de distintos programas y planes provinciales, la institución está movilizando en el presente ejercicio cerca de 40 millones de euros destinados a infraestructuras, servicios, obras y vivienda, todos por concurrencia competitiva, han informado desde la DPH.

El porcentaje inversor en los planes que afectan a todos los municipios ha crecido 11 puntos, de un 24% del presupuesto total a un 35% que suponen más de 37 millones de euros. Claver afirmó que se invierte «más que nunca, con diferentes planes y llegando a todos los municipios, especialmente a los más pequeños». El presidente subrayó que esto ocurre «con todos, sin excepciones, con criterios transparentes y objetivos» y que han querido que cada municipio, grande o pequeño, «vea reflejado el esfuerzo común por mejorar su entorno y su futuro».