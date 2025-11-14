XVI RALLY ESCALADA
Colgados de los Mallos de Riglos
LA CRÓNICA
El XVI Rally Escalada de Riglos brindó una espectacular y fresca mañana de montañismo con 30 parejas de escaladores llegadas de diferentes regiones de España para encaramarse a la pared riglera tras analizar la mejor estrategia posible y escoger alguna de las 39 vías disponibles y lograr la mayor puntuación posible a lo largo de las 10 horas de que constaba la competición. En un ambiente festivo de de sana competición, Elena Palancas y Vanesa España vencieron en categoría femenina con 61 puntos; Álvaro Vernich y Manuel López se impusieron en la masculina con 101 puntos; y María Garnés y Nathan Mankovich hicieron lo propio en la categoría mixta con 79 puntos. José Martín y Roy Fernando de Valera (73 puntos) ganaron en Veteranos y Bittor Esparta e Ian Estévez sumaron 5 Mallos.
