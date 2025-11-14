La Comarca de la Hoya se llena de eventos culturales

La Comarca de la Hoya de Huesca ha dado inicio a una nueva edición del PECA, el Plan Extraordinario de Cultura en Acción que se diseñó en los años de pandemia para apoyar a los artistas locales y reactivar el consumo cultural.

Una iniciativa que con el paso de los años se ha consolidado con un sistema para poner en contacto la creatividad de formaciones con residencia fiscal en cualquiera de los cuarenta municipios de la Hoya con su público más inmediato y natural, el que reside en las localidades de la comarca.

El PECA 2025 consta de un total de doce espectáculos que, con trece formaciones y más de sesenta intérpretes, se desarrollará por la comarca hasta el próximo 28 de diciembre.

El objetivo es intervenir en el sector cultural arraigado en el territorio, dinamizar la oferta en el ámbito rural durante los meses de otoño y promocionar el hábito del consumo cultural en los pequeños núcleos de población de la Hoya de Huesca.

Próximas citas en el calendario Los eventos más inmediatos son Jazz for kids actúa el 15 de noviembre en el patio del colegio de Siétamo; ‘Mediterránea’ de Corral de García en Vicién el 22. El 5 de diciembre Futurantes en Banastás; el 6 de diciembre, en Agüero, ‘La raspa Artes Escénicas’ y, en Arguis, Zazurca Artes Escénicas.

El programa se activa gracias a la colaboración de las entidades municipales, quienes asumen la gestión de producción y regiduría de los espectáculos, al tiempo que seleccionan el tipo de actuación que consideran mejor se ajusta a los gustos, necesidades y requerimientos de su localidad. Los artistas que participan en este proyecto deben tener residencia fiscal en la Hoya de Huesca y estar inscritos en la Bahh!, la Base de Artistas de la Hoya de Huesca (bahh.es), una plataforma que desde hace casi una década actúa como punto de encuentro entre programadores y artistas de la comarca, tanto profesionales como amateurs.

El proyecto favorece la rotación, tanto de los artistas como de los municipios, intentando que las oportunidades de visibilización de la riqueza expresiva y creativa de las compañías de la Hoya de Huesca se distribuya entre el gran número de grupos que integran la Bahh!