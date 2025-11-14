DOS DE ELLOS SENTIDO HUESCA
La DGT instala tres radares en la A-22
LA CRÓNICA
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estrenado tres nuevos radares fijos en el tramo recientemente inaugurado de la A-22 entre Siétamo y Huesca.
El primero de estos radares se localiza en el kilómetro 98,63 en dirección a Huesca capital; el segundo se ubica en sentido contrario, en el km 101,46. Ambos se encuentran en un punto donde el límite de velocidad es de 120 km/h. El tercer radar de nueva instalación está instalado en el km 106,47 en sentido a la capital altoraragonesa y en este punto es obligatorio no superar los 100 km/h.
La inauguración de este tramo de autovía tuvo que esperar 25 años desde su planificación inicial y dos décadas desde que las máquinas comenzaron a trabajar hasta que, finalmente, dio paso al tráfico por primera vez el pasado 1 de octubre.
