La DPH concentrará su esfuerzo inversor en planes estratégicos

La Diputación Provincial de Huesca contará en el ejercicio 2026 con un presupuesto de 116,5 millones de euros, un 5,2% más que en este año 2025. Unas cuentas en las que prima de nuevo la inversión, porque van a ser 57 millones de euros, casi la mitad del montante global, los que se van a dedicar a este capítulo, con grandes inversiones en la mejora de comunicaciones en carreteras e infraestructuras.

La presentación del proyecto corrió a cargo del presidente provincial, Isaac Claver, y la vicepresidenta segunda y responsable de Hacienda, Celsa Rufas. Claver señaló que «estos 116,5 millones de euros vana definir el año de mayor inversión en carreteras e infraestructuras en el medio rural, va a ser el año en el que más se invierta en comunicaciones en nuestra provincia».

En concreto, se destinarán, entre otros, casi 11 millones a carreteras, accesos y mantenimiento; 4 millones para el asfaltado de la pista Plan-Chía; 3,6 millones a infraestructuras y equipamiento de los bomberos; 2,8 millones a la mejora de caminos rurales y 2 millones a la finalización de la Facultad de Medicina. «Una provincia más y mejor comunicada para tener unos pueblos más vivos, más dinámicos y que generen más oportunidades de asentamiento y de crecimiento en nuestro medio rural», estableció el presidente provincial como objetivo de estas cuentas.

Las inversiones estratégicas en infraestructuras contemplan 26 obras a lo largo y ancho del territorio, como la nueva variante de Ibieca; el tramo desde Javierre a Olsón, en Aínsa; el acceso a Bestué; así como la mejora del firme en Albalatillo, entre Siresa y Selva de Oza, y entre Aísa y Jasa.

«Son unos presupuestos fundamentalmente inversores», insistió la vicepresidenta, Celsa Rufas, que destacó las partidas destinadas a las necesidades del mundo rural. Rufas hizo la comparativa de las inversiones en los últimos ejercicios y el peso que suponen en las cuentas generales.

Más humano

Claver incidió también en que se trata de un presupuesto «más humano», al destinarse 4,5 millones para servicios sociales, incrementando esa inversión en un 70% respecto a las cuentas de 2025, cuando se presupuestaron 2.633.000 euros.

En cuanto a los planes provinciales, se destinan 20 millones al Plan de Obras, 2 millones al Plan de Vivienda, 3,3 al Plan Impulso y de Caminos, 1 millón para el Plan de Residencias, 550.000 euros al Plan de Concertación de Cultura, 500.000 al Plan de Escuelas rurales o 480.000 al Plan de Seguridad.

En definitiva, el presidente subrayó que se trata de un presupuesto global que piensa en todos los ámbitos: «Es un presupuesto global que piensa en todo los ámbitos de la sociedad y que piensa en todos los pueblos de la provincia».