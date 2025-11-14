CHARLA DE JUAN HERRERO
Sobre la evolución de los ungulados
LA CRÓNICA
BISCARRUÉS
La localidad de Biscarrués sigue muy implicada en concienciar a la población sobre el medio que la rodea y en las II Jornadas de Ciencia Ciudadana y Talleres contra el Cambio Climático el experto en fauna silvestre Juan Herrero, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza, acercó al público el mundo de los ungulados silvestres y los grandes carnívoros de Aragón, apoyándose en una exposición de cráneos, huellas, cuernas y cuernos que despertó gran curiosidad entre los asistentes. Asistimos a una «naturalización del territorio», con más bosques y más fauna silvestre, luego más accidentes de tráfico con fauna, daños agrícolas y forestales, y transmisión de enfermedades.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil