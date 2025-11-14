Sobre la evolución de los ungulados

La localidad de Biscarrués sigue muy implicada en concienciar a la población sobre el medio que la rodea y en las II Jornadas de Ciencia Ciudadana y Talleres contra el Cambio Climático el experto en fauna silvestre Juan Herrero, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza, acercó al público el mundo de los ungulados silvestres y los grandes carnívoros de Aragón, apoyándose en una exposición de cráneos, huellas, cuernas y cuernos que despertó gran curiosidad entre los asistentes. Asistimos a una «naturalización del territorio», con más bosques y más fauna silvestre, luego más accidentes de tráfico con fauna, daños agrícolas y forestales, y transmisión de enfermedades.