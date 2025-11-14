Extrarradios muestra el pulso cultural del territorio

Ayerbe y Almudévar se repartieron la pléyade de artistas de la segunda edición de Extrarradios 2025, dedicado a las nuevas ruralidades. Orgullo Rural y Eclosión Sonora I reunió en el SENPA a La C.O.S.A., Stranded Horse y Boubacar Cissokho, El Nido, Dulzaro y DJ Teste. Bailaban las perolas y Las Jerónimas deleitaron al público en el remozado Portal del Palacio, y también se proyectó Lo que queda de ti.

La representación de Las Jerónimas se llenó de público. | JAVIER BLASCO

El debate llegó con Experiencias culturales en el medio rural altoaragonés. Las retrospectivas fueron cosa de las novelas gráficas Barbecho, de David Sanchón, sobre la vida en Pancrudo (Teruel), y de Elrow. Orígenes (1870–2025) sobre la prolífica familia Arnau . Y también con la proyección de Habitar la nada, de Eduardo de la Cruz y Amalia Sesma, sobre los pueblos de colonización. Coliseum brindó una noche mágica con los Trucs, Sanguijuelas del Guadiana, Yugen Blakroke Isla Kume. Además, los Titiriteros de Binéfar guiaron a los más pequeños en un viaje por el mundo con La fábula de la raposa y, en el cierre, Elia y Uxía reivindicó la vida en los pueblos y las raíces en la identidad de sus habitantes.