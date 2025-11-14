Flores y recuerdos en el día de Todos los Santos

Miles de oscenses se acercaron al cementerio de la capital y al resto de camposantos de la comarca para honrar a sus difuntos coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

Cementerio de Biscarrués. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

Una jornada especial para recordar de manera más intensa a los ausentes que vino acompañada en los días previos de las tareas de limpieza y adecentamiento de las instalaciones y los adornos de los propios nichos. El consistorio se sumó a esta jornada depositando ramos y coronas de flores en distintos puntos del camposanto en recuerdo de los alcaldes y ediles fusilados, de los caídos y de diferentes personalidades vinculadas a la historia de Huesca y lanzaron pétalos de rosa en el osario. La alcaldesa Orduna anunció que la ampliación del recinto incluirá un jardín de las cenizas que costará 78.200 euros .