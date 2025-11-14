La Gilles Clément sigue hasta enero

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) amplía hasta el próximo 11 de enero de 2026 la exposición dedicada al jardinero francés Gilles Clément (Argenton-sur-Creuse, Francia, 1943), paisajista, filósofo, escritor, profesor y dibujante.

Clément es un referente para la jardinería contemporánea; ha creado conceptos innovadores que cuestionan la esencia de las prácticas tradicionales y ha adoptado el principio de «trabajar con y no contra la naturaleza», con prácticas como «el jardín en movimiento», «el jardín planetario» y «el tercer paisaje», desarrolladas todas ellas a partir de la observación y del estudio minucioso de la naturaleza.