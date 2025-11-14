NUEVO MAPA CONCESIONAL
La Hoya de Huesca amplía sus conexiones de autobús
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Comarca de la Hoya de Huesca ha visto mejoradas sus conexiones con la entrada en servicio de una veintena de nuevas líneas de autobús correspondientes al Lote 4 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón, relativo al Área de Monegros con Huesca y Zaragoza.
La red presta servicio a 43 municipios de otras tres comarcas (Los Monegros, la Comarca Central y la Comarca del Bajo Cinca) y permite, por ejemplo, a Sariñena duplicar las conexiones con Zaragoza y triplicarlas con la capital oscense.
En el caso de la Hoya de Huesca, el nuevo mapa concesional autonómico permite a la localidad de Vicién el disponer por primera vez del servicio de autobús, lo mismo que le ocurrre a otras localidades próximas como Albalatillo, Castelflorite, Pompenillo, La Masadera y Pallaruelo de Monegros.
Además de mejorar las frecuencias y prestar los servicios con una renovada flota de autobuses, los usuarios se van a ver beneficiados desde hoy de tarifas más económicas.
«El viaje entre Sariñena y Zaragoza cuesta ya un 27% menos que hasta ahora y los abonos, pensados para quienes más necesitan el servicio, que son los jóvenes y las personas mayores, tienen descuentos de hasta el 60%», destacó el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López.
El responsable de la política de transportes defendió que la «vocación» del Gobierno de Aragón «es extender y ampliar los derechos de movilidad de los aragoneses, por eso, a través de los diferentes lotes pasamos de dar servicio a 900 núcleos con las líneas anteriores a prestarlo en 1.300 núcleos de todo Aragón con las actuales y eso es mejorar la vida de las gentes del medio rural y poner en marcha medidas eficaces para luchar la despoblación, que es una de las prioridades del Gobierno de Jorge Azcón». Una iniciativa con la que «se facilita la vida cotidiana de los aragoneses y genera oportunidades al territorio con la mejora de la movilidad, que es el deber último de quienes gestionamos los recursos públicos», destacó.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad