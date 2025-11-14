La Hoya de Huesca amplía sus conexiones de autobús

La Comarca de la Hoya de Huesca ha visto mejoradas sus conexiones con la entrada en servicio de una veintena de nuevas líneas de autobús correspondientes al Lote 4 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón, relativo al Área de Monegros con Huesca y Zaragoza.

Esquema de las nuevas líneas y las localidades que cubren. | DGA

La red presta servicio a 43 municipios de otras tres comarcas (Los Monegros, la Comarca Central y la Comarca del Bajo Cinca) y permite, por ejemplo, a Sariñena duplicar las conexiones con Zaragoza y triplicarlas con la capital oscense.

En el caso de la Hoya de Huesca, el nuevo mapa concesional autonómico permite a la localidad de Vicién el disponer por primera vez del servicio de autobús, lo mismo que le ocurrre a otras localidades próximas como Albalatillo, Castelflorite, Pompenillo, La Masadera y Pallaruelo de Monegros.

Además de mejorar las frecuencias y prestar los servicios con una renovada flota de autobuses, los usuarios se van a ver beneficiados desde hoy de tarifas más económicas.

«El viaje entre Sariñena y Zaragoza cuesta ya un 27% menos que hasta ahora y los abonos, pensados para quienes más necesitan el servicio, que son los jóvenes y las personas mayores, tienen descuentos de hasta el 60%», destacó el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López.

El responsable de la política de transportes defendió que la «vocación» del Gobierno de Aragón «es extender y ampliar los derechos de movilidad de los aragoneses, por eso, a través de los diferentes lotes pasamos de dar servicio a 900 núcleos con las líneas anteriores a prestarlo en 1.300 núcleos de todo Aragón con las actuales y eso es mejorar la vida de las gentes del medio rural y poner en marcha medidas eficaces para luchar la despoblación, que es una de las prioridades del Gobierno de Jorge Azcón». Una iniciativa con la que «se facilita la vida cotidiana de los aragoneses y genera oportunidades al territorio con la mejora de la movilidad, que es el deber último de quienes gestionamos los recursos públicos», destacó.