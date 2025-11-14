Huesca venderá el sabor de Aragón

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca han suscrito un convenio de colaboración para potenciar la presencia y visibilidad de los Alimentos de Aragón en los principales eventos dinamizadores de la ciudad.

El objetivo de este convenio es establecer las bases de colaboración entre ambas entidades para integrar los productos agroalimentarios aragoneses en actividades turísticas, culturales, ferias y mercados, así como desarrollar campañas conjuntas de comunicación y promoción.

La marca Aragón, Sabor de Verdad tendrá una presencia destacada en los soportes y eventos, reforzando el posicionamiento de los alimentos aragoneses como sinónimo de calidad, autenticidad y tradición.

El consejero Javier Rincón y la alcaldesa Lorena Orduna rubricaron el acuerdo en un acto en la plaza de Navarra y luego visitaron el mercado agroecológico de la ciudad, que inauguraba nueva imagen con carpas uniformadas en todos sus puestos y las instalaciones de la Pastelería Loa.