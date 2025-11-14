Impulso al lavado de cara del Isuela

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca iniciarán en breve los trabajos técnicos para abordar la renaturalización del río Isuela a su paso por la capital oscense, un proyecto estratégico para el Ejecutivo autonómico en 2026. Así lo anunció el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, durante una visita con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, a una de las zonas que serán renovadas. «Para que este proyecto salga adelante necesitamos aprobar un nuevo presupuesto en 2026 que nos permita dotarlo de financiación. Se trata de una apuesta del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Huesca por la mejora ambiental y urbana de la ciudad», aseguró el consejero. La intervención abarca 53 hectáreas de superficie entre las fuentes de Marcelo y la zona de Salas, y se divide en tres tramos: aguas arriba del casco urbano, entre las fuentes de Marcelo y el puente de San Miguel, con unos tres kilómetros de longitud; el tramo urbano, de 1,5 kilómetros; y el tramo aguas abajo, hasta la ermita de Salas, de unos 1,6 kilómetros.