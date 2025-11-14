SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE AGUA
El Inaga da su aval al campus AWS
LA CRÓNICA
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha dado el visto bueno ambiental a las líneas eléctricas de alta tensión y las infraestructuras hidráulicas necesarias para los ocho proyectos de centros de datos que Amazon impulsa en en Aragón, entre ellos el campus tecnológico de Huesca., además de los dispuestos en Villanueva de Gállego (en dos ubicaciones), El Burgo de Ebro, y el barrio de La Cartuja de Zaragoza. Las obras de estas infraestructuras son esenciales para garantizar los suministros de energía eléctrica y agua que necesitan los recintos tecnológicos, que son intensivos en el consumo de luz y requieren también recursos hídricos para refrigerar los servidores y equipos informáticos.
Además, el órgano ambiental ha dado luz verde a cuatro proyectos de redes eléctricas de alta tensión vinculados a la expansión de AWS en Aragón y que suman en total, 34 kilómetros de líneas soterradas. Uno de ellos es el de Huesca y se sitúa en el Parque tecnológico Walqa. El Inaga se ha centrado en la protección de los acuíferos, la restitución de los terrenos afectados y el consumo de agua.
