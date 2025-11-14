RECLAMAN AL MINISTERIO LA LÍNEA DE PROXIMIDAD CON ZARAGOZA
Instituciones y sociedad civil piden la conexión de tren
La Crónica de la Hoya de Huesca
La plataforma Huesca Suena ha unido a asociaciones y colectivos, instituciones y representantes de diferentes partidos políticos bajo un manifiesto que reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente que ponga en servicio un tren de proximidad que una Huesca y Zaragoza.
Una reivindicación a la que se han sumado las alcaldesas de ambas capitales, Lorena Orduna y Natalia Chueca, y sus respectivos ayuntamientos mediante diferentes mociones, lo mismo que la DPH. Orduna impulsó recientemente un foro de diálogo y trabajo con el fin de coordinar y promover las acciones necesarias para que esa conexión acabe siendo una realidad, pese al desdén mostrado por el ministro, que justificó su negativa a la línea con los discretos usos de la línea de cercanías C1 de Zaragoza. Un argumento que no se sostiene a juicio, entre otros, del presidente de Huesca Suena, Pedro Camarero, que en el acto de presentación del manifiesto explicó que la línea Zaragoza tiene su propia problemática (localidades muy próximas a la capital aragonesa y estaciones muy alejadas de sus cascos urbanos), ajena a la realidad de la conexión entre Huesca y Zaragoza, que, como servicio público, daría servicio a toda el área metropolitana (San Juan de Mozarrifar, Villanueva de Gállego, Zuera, Almudévar, Tardienta) en un corredor que podrían usar unos 6.000 pasajeros diarios según un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos de Aragón.
