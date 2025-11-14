EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA DPH
I Jornadas Cultura Ciclista CC Oscense
LA CRÓNICA
El salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca acoge las I Jornadas Cultura Ciclista Club Ciclista Oscense en colaboración con el Barrio de Santo Domingo y San Martín. Un evento que se enmarca dentro de las actividades anuales programadas del club.
Se trata de una actividad que busca acercar al aficionado al ciclismo y adentrarlo en el mundillo ciclismo a través de debates, charlas y conferencias de personajes relevantes dentro del universo ciclista. En la edición de este año participa Ángel Casero, ex ciclista profesional y actualmente director de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Además, Miguel Cored, diez participaciones en lam Parí-Brest-París será homenajeado por su labor dentro del CC Oscense y por impulsar las 30 ediciones de la Charla-Coloquio Ciclismo y Cicloturismo Barrio Santo Domingo y San Martín.
