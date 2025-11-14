Labores para la mejora del pinar

El Plan de Gestión del Pinar del Parque Miguel Servet busca favorecer la regeneración natural, mejorar las condiciones del suelo reforzar la vigilancia frente a plagas. Para ello, se están realizando plantaciones de arbolado y arbustos con riego en los claros del pinar, además de reponer y restaurar el túnel de ‘piracantha’ (los arbustos de frutos rojos que hacen una alineación en forma de cúpula a lo largo de la calle del parque). Se han colocado trampas de seguimiento y control del insecto perforador de la madera ‘tomicus’ y se están aplicando técnicas de aireación y aporte de nutrientes mediante inyector para favorecer la absorción de agua y oxígeno.