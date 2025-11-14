PARQUE MIGUEL SERVET
Labores para la mejora del pinar
LA CRÓNICA
HUESCA
El Plan de Gestión del Pinar del Parque Miguel Servet busca favorecer la regeneración natural, mejorar las condiciones del suelo reforzar la vigilancia frente a plagas. Para ello, se están realizando plantaciones de arbolado y arbustos con riego en los claros del pinar, además de reponer y restaurar el túnel de ‘piracantha’ (los arbustos de frutos rojos que hacen una alineación en forma de cúpula a lo largo de la calle del parque). Se han colocado trampas de seguimiento y control del insecto perforador de la madera ‘tomicus’ y se están aplicando técnicas de aireación y aporte de nutrientes mediante inyector para favorecer la absorción de agua y oxígeno.
