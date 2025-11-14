GURREA DE GÁLLEGO
Varias mejoras en la ruta fluvial
LA CRÓNICA
GURREA DE GÁLLEGO
Pequeños pasos para una gran caminata. La Asociación Entorno de Vida de Gurrea de Gállego sigue avanzando en la mejora de su paisaje más cercano y recientemente ha dado a conocer la instalación de una escalera y una barandilla construida por Alfredo Gil que facilita el acceso a la pasarela de la Estacada de la Paul. La mejora se suma a la reciente instalación en una zona frondosa situada junto al río de una mesa de madera con bancos para descansar en el camino y contemplar el ir y venir de pájaros. La Asociación prosigue además con sus actividades y hace unos días participó en la la Jornada de Convivencia del CRA Violada-Monegros.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil