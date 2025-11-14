Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GURREA DE GÁLLEGO

Varias mejoras en la ruta fluvial

LA CRÓNICA

GURREA DE GÁLLEGO

Pequeños pasos para una gran caminata. La Asociación Entorno de Vida de Gurrea de Gállego sigue avanzando en la mejora de su paisaje más cercano y recientemente ha dado a conocer la instalación de una escalera y una barandilla construida por Alfredo Gil que facilita el acceso a la pasarela de la Estacada de la Paul. La mejora se suma a la reciente instalación en una zona frondosa situada junto al río de una mesa de madera con bancos para descansar en el camino y contemplar el ir y venir de pájaros. La Asociación prosigue además con sus actividades y hace unos días participó en la la Jornada de Convivencia del CRA Violada-Monegros.

TEMAS

