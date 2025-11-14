Memorias de la Guerra Civil de un ayerbense

La asociación Zidma llenó la biblioteca municipal Luis Pérez Gella de Ayerbe en la presentación del libro La guerra que viví, memorias de Ángel Longarón Salcedo, en su puesto como oficial de ametralladoras de la 127ª Brigada Mixta, 28ª División E.P. de la República.

Ángel era ayerbense y pasó su infancia en la villa, aunque luego emigró a Barcelona, donde la guerra le sorprendió. Muchos años después, al jubilarse, quiso dejar por escrito las experiencias vividas en esos tres años de guerra fratricida. Un testimonio que dejó mecanografiado con la ayuda de su nieta Eva Ballesteros Longarón.

Recientemente, este texto ha visto la luz en forma de libro, convertido en legado vital para las nuevas generaciones. La presidenta de la asociación ayerbense, Anusca Aylagas, amiga de la familia del autor, dio la bienvenida al acto, que recibió las aportaciones de Marta Borraz, autora de Años de Vida, obra que bebe de las memorias de Longarón. Ella moderó un debate con las hijas del autor, Julia y Juana, el prologuista del libro Luis Antonio Palacio Pilacés, historiador, y Herminio Lafoz, editor del mismo.

Dos nietos del escritor mostraron la cara más personal del autor y el presidente del Centro Aragonés de Barcelona, Jesús Félez, hizo una glosa sobre Longarón.