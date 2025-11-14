DOS MILLONES DE EUROS Y CUATRO MESES DE TRABAJOS
Nuevo firme en la A-1210 para Tardienta y Almudévar
LA CRÓNICA
La renovación de los 8,5 kilómetros de la carretera autonómica A-1210 que separan Tardienta y Almudévar y que permiten la conexión de estos municipios y otros del entorno con la autovía A-23 ya es una realidad tras cuatro meses de trabajos con los que se han puesto fin a una espera llena de demandas desde hacía ya 23 años cuando se llevó a cabo su último acondicionamiento.
Se trata de una actuación considerada como prioritaria por el Departamento de Fomento, dado «el alto nivel de deterioro del firme que nos encontramos al llegar al Pignatelli, motivado por el paso de vehículos pesados y la falta de las actuaciones debidas y necesarias a lo largo de todos estos años, fruto de la falta de determinación de los gobiernos que nos precedieron y que dejaron de invertir 100 millones en la mejora de la red viaria aragonesa», declaró el consejero aragonés de Fomento, Octavio López, durante su visita a la vía remozada tras una inversión de dos millones de euros.
«Las carreteras son una prioridad para el Gobierno de Jorge Azcón y para el departamento que lidero dentro de ese gobierno, por eso estamos dando la vuelta como a un calcetín a la red viaria autonómica, mejorando 1.760 kilómetros en 51 carreteras con el Plan Extraordinario de Carreteras y arreglando, además, otras carreteras que los anteriores gobiernos dejaron fuera de este plan y cuya actuación era más que necesaria, como es el caso de esta A-1210», subrayó López.
Para el director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, la actuación llevada a cabo en esta vía es «una solución eficaz y duradera que dará la vuelta por completo al estado de una carretera muy desgastada por el tránsito de camiones procedentes de Navarra y por la erosión que provocan las inclemencias meteorológicas, que degradan y agrietan el firme, máxime si no se actúa en años».
