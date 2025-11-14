7,2 kilómetros por 2,44 millones
Octavio López anuncia la renovación de la A-1209 entre Gurrea y la A-23
El consejero de Fomento anunció la renovación del firme en la A-1209 entre la A-23 y Gurrea de Gállego, incluyendo la travesía de este municipio de la Hoya de Huesca. Una intervención por la vía de urgencia con un presupuesto de licitación de 2,44 millones de euros para arreglar 7,2 kilómetros de tramo interurbano y un kilómetro de travesía, según detalló Octavio López.
