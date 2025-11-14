Los oscenses se forman en inglés

Alumnos de Huesca se forman en la acreditación oficial de la competencia de inglés gracias al Programa gratuito ‘Aragón Habla Inglés’ que impulsa el Inaem, financia el Gobierno de Aragón con un millón de euros y desarrollan CEOE Aragón y Kings Corner.

Son parte de los 600 estudiantes que integran el programa de 78 cursos repartidos en 12 ubicaciones de todo Aragón (Jaca, Monzón, Ejea, Tarazona, Fraga, Caspe, Alcañíz, Calamocha, Utrillas, la propia Huesca, Zaragoza y Teruel).

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, visitó días atrás a los alumnos que estudian en Huesca. «Queríamos venir a Huesca para destacar el éxito de este programa, justo en el ecuador de su desarrollo y a punto de empezar la tercera fase, que va a permitir sumar a esos 600 alumnos ya formados otros 300 más, a través de cursos que llegan a todas las comarcas aragonesas y sus municipios», afirmó Pérez Forniés, quien se interesó por las motivaciones de los estudiantes y subrayó la importancia de esta titulación para mejorar la empleabilidad.

«Tenemos que aportar al tejido empresarial aragonés trabajadores cualificados con un nivel de inglés profesional», reclamó.