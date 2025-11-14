DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Pirineos Sur, premio al mérito turístico
LA CRÓNICA
HUESCA
El Festival Pirineos Sur ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico 2025 por el Gobierno de Aragón, un reconocimiento a su contribución decisiva a la promoción del turismo cultural y a la difusión del patrimonio aragonés más allá de sus fronteras.
Una distinción con la que la organización del festival se siente «profundamente honrada y agradecida», según trasladó la directora, Amalia Ortiz, quien destacó que este premio «representa un estímulo para continuar impulsando la diversidad artística, reforzar nuestra vinculación con las comunidades locales y proyectar la riqueza cultural del Alto Gállego más allá de sus montañas».
