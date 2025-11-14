Pirineos Sur, premio al mérito turístico

El Festival Pirineos Sur ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico 2025 por el Gobierno de Aragón, un reconocimiento a su contribución decisiva a la promoción del turismo cultural y a la difusión del patrimonio aragonés más allá de sus fronteras.

Una distinción con la que la organización del festival se siente «profundamente honrada y agradecida», según trasladó la directora, Amalia Ortiz, quien destacó que este premio «representa un estímulo para continuar impulsando la diversidad artística, reforzar nuestra vinculación con las comunidades locales y proyectar la riqueza cultural del Alto Gállego más allá de sus montañas».