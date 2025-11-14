Posible traslado del transformador

El Ayuntamiento de Huesca mantiene conversaciones con Endesa Distribución para abordar el traslado del centro de transformación eléctrica situado en el solar donde recientemente se ha demolido el edificio del número 9 de la ronda de Montearagón. Se trata de un pequeño edificio de color blanco que ha permanecido en pie al tratarse de una infraestructura activa. Ambas partes estudian posibles ubicaciones alternativas donde poder reubicar la instalación, que es necesaria para garantizar el suministro eléctrico del entorno. No es posible su soterramiento, ya que la normativa vigente no lo permite en este tipo de centros de transformación.