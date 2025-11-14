RONDA MONTEARAGÓN
Posible traslado del transformador
LA CRÓNICA
HUESCA
El Ayuntamiento de Huesca mantiene conversaciones con Endesa Distribución para abordar el traslado del centro de transformación eléctrica situado en el solar donde recientemente se ha demolido el edificio del número 9 de la ronda de Montearagón. Se trata de un pequeño edificio de color blanco que ha permanecido en pie al tratarse de una infraestructura activa. Ambas partes estudian posibles ubicaciones alternativas donde poder reubicar la instalación, que es necesaria para garantizar el suministro eléctrico del entorno. No es posible su soterramiento, ya que la normativa vigente no lo permite en este tipo de centros de transformación.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil