Ramón y Cajal, en el inicio de 2026

Sanidad mantiene su previsión de que el nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca pueda abrir en el primer trimestre de 2026 una vez que el edificio, ya terminado, cuenta con el documento de autorización de actividad a falta de licitar su equipamiento. Asimismo, los trámites para su equipamiento (presupuestado en 376.000 euros), ya están en marcha.

El nuevo centro de salud cuenta con un área de fisioterapia y despachos para la coordinación, un módulo de Salud Mental con cuatro consultas y una sala de terapia, área de formación, biblioteca y sala de juntas y 14 consultas de medicina general y otras 14 de enfermería.