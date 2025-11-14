Rebaja del 22% para vehículos

La localidad oscense de Ayerbe ha aprobado sus ordenanzas fiscales para el año 2026 en las que destaca la rebaja cercana al 22% del impuesto para vehículos de tracción mecánica. El equipo de Gobierno del consistorio ayerbense ha sacado adelante las ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos para el próximo año con los votos favorables de PSOE y, en algunos puntos concretos, del PP también.

Destaca esa importante rebaja de casi un 22% en la ordenanza que regula los vehículos de tracción mecánica, concretamente en el apartado de turismos, aprobada por unanimidad.

Asimismo, se han actualizado los precios públicos de las piscinas que llevaban varios años sin actualizarse y los costes estaban aumentando considerablemente y la entrada diaria al gimnasio que se ha subido un euro para los ciudadanos que cuentan con carnet peñista y dos euros para el público en general, en esta ocasión con los votos a favor del PSOE y en contra del PP. También se han ajustado las tasas por servicios administrativos y urbanísticas, aumentando la gran mayoría desde unos céntimos hasta un máximo de 20 euros.