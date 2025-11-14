AYERBE: ORDENANZAS FISCALES
Rebaja del 22% para vehículos
LA CRÓNICA
La localidad oscense de Ayerbe ha aprobado sus ordenanzas fiscales para el año 2026 en las que destaca la rebaja cercana al 22% del impuesto para vehículos de tracción mecánica. El equipo de Gobierno del consistorio ayerbense ha sacado adelante las ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos para el próximo año con los votos favorables de PSOE y, en algunos puntos concretos, del PP también.
Destaca esa importante rebaja de casi un 22% en la ordenanza que regula los vehículos de tracción mecánica, concretamente en el apartado de turismos, aprobada por unanimidad.
Asimismo, se han actualizado los precios públicos de las piscinas que llevaban varios años sin actualizarse y los costes estaban aumentando considerablemente y la entrada diaria al gimnasio que se ha subido un euro para los ciudadanos que cuentan con carnet peñista y dos euros para el público en general, en esta ocasión con los votos a favor del PSOE y en contra del PP. También se han ajustado las tasas por servicios administrativos y urbanísticas, aumentando la gran mayoría desde unos céntimos hasta un máximo de 20 euros.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil