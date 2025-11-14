Refuerzo para los servicios de la Fundación Arcadia

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, visitó la Fundación Agustín Serrate, entidad referente en la atención a personas con problemas de salud mental grave en Aragón, con la que el Gobierno de Aragón mantiene un convenio que refuerza los servicios que presta desde su creación en el año 2000.

El acuerdo contempla un incremento significativo en el apoyo domiciliario, la atención residencial, centro de día y las actividades de inserción laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas atendidas y favorecer su integración en la comunidad. Entre las actividades, destaca la ampliación del servicio en fines de semana y festivos, así como la incorporación de nuevas intervenciones de capacitación previas a la inserción laboral.La subvención directa, aprobada conforme al Decreto-Ley 1/2025 del Gobierno de Aragón, asciende a 436.900 euros y permite aumentar el número de profesionales y la dedicación horaria, adaptándose así al crecimiento de la demanda y a los costes actuales de personal y suministros. El convenio incluye acompañamiento y apoyo domiciliario; atención residencial en pisos independientes, con atención 24 horas y supervisión adaptada a sus necesidades y la mejora de la capacidad laboral a través de una red de 9 talleres ocupacionales en 6 instalaciones, que ofrecen formación y prácticas para facilitar el acceso al empleo protegido o normalizado.