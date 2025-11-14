RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN
Rincón reclama las obras pendientes
LA CRÓNICA
Regadíos del Alto Aragón celebró en el Palacio de Congresos de Huesca su 27 Jornada Informativa en la que se abordó la necesidad de lograr unos regadíos que resulten resilientes ante los desafíos globales y en la que el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, reivindicó la culminación de las obras hidráulicas pendientes en la Comunidad porque «el agua que no se regula, se pierde». También pidió que se avance en la regulación plurianual en la cuenca del Ebro porque, según recordó «este año, a pesar de ser uno de los más lluviosos en décadas, los embalses están al 53% de su capacidad y el Ebro ha vertido al mar más de 10.600 hectómetros cúbicos de agua, más de tres veces su caudal ecológico».
También fue el foro en el que la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Dolores Pascual, estimó que la entrada en funcionamiento del embalse de Almudévar será posible en un plazo de entre dos y tres años, tiempo necesario para concluir los trabajos del proyecto de electrificación.
