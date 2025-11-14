Sorteo de las primeras viviendas de La Merced

Suelo y Vivienda de Aragón llevó a cabo el sorteo de 27 viviendas de régimen de alquiler asequible correspondientes a la primera fase de la promoción de La Merced de Huesca.

Ello supone el inicio de una actuación más amplia que contempla la recuperación integral de los terrenos del antiguo cuartel de La Merced, un espacio urbano de valor histórico y simbólico que ahora renace como ámbito residencial moderno, sostenible y plenamente integrado en la ciudad.

Las viviendas, de entre 35 y 92 metros cuadrados útiles, cuentan de uno a cuatro dormitorios, plaza de garaje y trastero, así como eficiencia energética de clase A, gracias a un diseño que incorpora aislamientos térmicos de última generación, sistemas de aerotermia y materiales de bajo impacto ambiental.

La promoción se ha concebido bajo criterios de urbanismo responsable, fomentando la cohesión social y la accesibilidad universal. Los precios de estas viviendas oscilan entre los 283 y 631 euros como máximo. El Gobierno de Aragón aporta casi el 75% de la inversión total que alcanza los 18,4 millones de euros, mientras el resto viene aportado por los fondos europeos (3,9 millones de euros) y otros 700.000 euros llegan del Ministerio de Vivienda.

Se trata de un proyecto emblemático que permanecía paralizado cuando el actual Gobierno de Aragón llegó al Pignatelli y que, a través del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, consiguió reactivar para hacer frente a uno de los principales problemas sociales en España y en Aragón: la falta de vivienda disponible a precio asequible.

A lo largo de 2026, a estas 27 viviendas se sumarán otras 61 viviendas más de las fases II y III de esta promoción ubicada en el antiguo cuartel de La Merced.

«Supone dar un primer paso para solucionar el problema de la vivienda. Aragón está demostrando que con gestión, coordinación y compromiso se pueden transformar los problemas en oportunidades», señaló la directora gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, Inmaculada Aured, quien presidió el sorteo celebrado en el salón de actos de la DPH.