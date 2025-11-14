VALENTIA INCORPORA 4 NUEVOS ALOJAMIENTOS A MANUEL ARTERO
Viviendas para una vida independiente con autismo
LA CRÓNICA
La Fundación Valentia ha incorporado a su red asistencial cuatro nuevas viviendas ubicadas todas ellas en su centro Manuel Artero, a las afueras de Huesca, gracias a la financiación aportada por el Gobierno de Aragón con el objetivo de acompañar los proyectos que impulsen la vida independiente de las personas que conviven con la discapacidad intelectual y con necesidades de apoyo.
Estas cuatro unidades ofrecerán atención personalizada en un entorno hogareño a otros tantos jóvenes con trastorno del espectro del autismo (TEA) y/o discapacidad intelectual. Los espacios de vida independiente facilitan su autonomía personal y permiten a los profesionales y equipos de Valentia acompañar a cada uno de sus usuarios en sus proyectos de vida mientras promueven su participación activa en la comunidad.
Al acto de inauguración de estas viviendas asistieron la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, José Manuel Cruz, además de la presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo.
Todos ellos pudieron recorrer y conocer de primera mano las nuevas instalaciones junto a Lorenzo Torrente, presidente de la Fundación Valentia, y Miguel Ángel Torres, presidente del grupo de acción local Adesho, la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca. El proyecto de estas viviendas independientes, destacaron los asistentes, ha sido posible gracias a la colaboración institucional, enmarcado en el Proyecto Tractor de la Estrategia de Desarrollo Local Leader 2023-2027.
El proyecto se ha desarrollado a lo largo de un año y ha incluido la construcción del edificio de tal forma que resulte totalmente accesible, así como las obras de urbanización, el equipamiento de las viviendas y la puesta a punto general de las instalaciones.
