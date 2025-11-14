EL 7 DE DICIEMBRE EN AYERBE
XI Caminata de la Ruta de las Ermitas
LA CRÓNICA
El CD Padelante y el Ayuntamiento de Ayerbe organizan el próximo 7 de diciembre la undécima edición de la Caminata de la Ruta de las Ermitas, evento social y deportivo para el que las inscripciones estarán hasta el próximo 30 de noviembre o hasta que se agoten las plazas.
La jornada anima a disfrutar de la naturaleza, el patrimonio y el deporte con opción de escoger entre dos recorridos. La ruta larga, de 18 kilómetros y con dos puntos de avituallamiento (kilómetros 7 y 12), parte de Ayerbe, pasa por la ermita de Santa Lucía, la localidad de Losanglis, el Santuario de Nuestra Señora de Casbas y las ermitas de San Pablo y San Miguel, ya en el regreso a Ayerbe.
La ruta más corta, de 12 kilómetros, simplifica el recorrido a partir de Losanglis y deja como único avituallamiento el km 7 en Virgen de Casbas. En la llegada, espera a unos y otros caminantes una comida popular en el pabellón a partir de las 14.00 horas. Las inscripciones se pueden realizar en www.cdpadelante.es o bizum en el 646 7192 29.
