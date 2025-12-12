Ardisa, Ayerbe y Biscarrués claman la obra de la A-125

Alrededor de un centenar de vecinos y usuarios de la A-125 entre Ayerbe, Biscarrués y Ardisa volvieron a movilizarse para exigir la mejora urgente del tramo de la vía ante los riesgos que corren a diario por su lamentable estado de conservación (baches, grietas, blandones y zonas sin arcén).

Pertrechados de pancartas, carteles y chalecos, apoyados por dos sonoras bocinas y acompañándose en algunos casos de bicicletas y hasta perros, los manifestantes recorrieron un tramo de la carretera a partir de la localidad de Biscarrués para expresar otra vez más su hartazgo por el estado de la vía más directa hacia Zaragoza, Ejea y otros municipios del entorno. Un corredor esencial para trabajadores, estudiantes, agricultores y servicios básicos.

Los representantes municipales de la zona trasladan que mantuvieron una reunión con el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio. Durante el encuentro, aseguran, el responsable reconoció que las reivindicaciones vecinales son «totalmente justificadas» y que el tramo necesita una «intervención seria», aunque confirmó que a día de hoy no existe un presupuesto asignado. El compromiso del director general, aseguran los con él reunidos, fue que, haya o no haya presupuestos en 2026, la obra se licitará y comenzará su ejecución.

«Somos pocos, pero eso no significa que tengamos que conformarnos. Queremos lo mínimo: poder circular sin miedo», expresaron los asistentes, que defienden la existencia de un proyecto ya redactado que «solo habría que ponerlo en marcha», algo que el director general desmintió en su visita de diciembre de 2023.