Ayerbe accede a la red de Pueblos Mágicos

La localidad oscense de Ayerbe sigue destacando en cuantos foros comparece por su combinación de oferta cultural y recreativa, su cuidado del patrimonio y la labor difusora que lleva a cabo de su oferta turística, de la que vienen haciéndose eco diferentes medios de comunicación de índole nacional. Unos argumentos recientemente refrendados por dos distinciones: la del título de Pueblo Mágico de Aragón 2026 y el Premio Nacional al Reconocimiento a la Gestión y Difusión del Turismo.

La red Pueblos Mágicos de España reconoce la labor de municipios y entidades en pro del desarrollo rural, la sostenibilidad, la preservación del patrimonio y la promoción de la riqueza cultural y natural del país.

Una delegación ayerbense, encabezada por su alcalde, Antonio Biescas, asistió al V Encuentro de Pueblos Mágicos de España celebrado recientemente en la localidad de Brihuega (Guadalajara), que reunió a más de 150 municipios de todo el país, con medios de comunicación, empresas del sector turístico y con creadores de contenidos.

Los representantes de la localidad de la Hoya de Huesca intervinieron en diferentes ponencias y actividades referidas a las cuestiones que conciernen a los pueblos que se integran en la Red de Pueblos Mágicos, como la vivienda, la sostenibilidad y la despoblación, esta última, mesa en la que participaron como ponentes.