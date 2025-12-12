HARÁ UN ESTUDIO DE LA DEMANDA
La Comisión se decanta por el tren de proximidad
La Crónica de la Hoya de Huesca
La primera reunión de la Comisión Técnica Municipal convocada para analizar las acciones necesarias para mejorar la viabilidad de la interconexión ferroviaria entre Huesca y Zaragoza acordó impulsar la propuesta de un «tren de proximidad» y establecer prioridades para optimizar la conexión entre ambas capitales.
AVE de fin de semana con Madrid
Los trenes AVE de fin de semana entre Huesca y Madrid refuerzan los servicios ofrecidos por la compañía ferroviaria durante la campaña de invierno. Un tren de alta velocidad extra por sentido los viernes y los domingos hasta el 29 de marzo. El servicio sale de Madrid a las 16.02 horas y de Huesca a las 19.30 horas.
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, destacó la urgencia de elaborar un primer estudio justificativo que recoja las razones así como la demanda actual y potencial de viajeros.
