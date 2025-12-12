La Diputación de Huesca aprueba las cuentas, que suben a 118 millones

El Pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) aprobó el presupuesto del ejercicio de 2026 que asciende a 118 millones de euros, lo que supone un aumento de 6,6% respecto a las cuentas de este año.

El proyecto salió adelante con los votos favorables del PP, que defiende que las cuentas están diseñadas para «impulsar al medio rural, garantizar la cohesión territorial y responder a las necesidades reales de los municipios altoaragoneses».

Enfrente, con el voto negativo, se situó el grupo del PSOE, para el que este presupuesto «no corrige desiguladades y agrava el desequilibrio territorial».

No lo ve así el presidente de la Diputación, Isaac Claver, para quien este presupuesto «vuelve a situar al medio rural como prioridad absoluta. Cada inversión, cada plan y cada proyecto nace del territorio y vuelve al territorio. Unas cuentas que nos permiten seguir invirtiendo en nuestros planes estratégicos y que van a propiciar que nuestra provincia continúe avanzando con mejores servicios y en infraestructuras clave».

Principales obras en carreteras La variante de Ibieca se llevará 1,3 millones de euros; la carretera entre Javierre de Olsón y Olsón, 1,1 millones; 4 millones para la pista Chía-Plan; 750.000 euros para el asfaltado de la pista de Bujaruelo y medio millón para el eje norte de Guara.

La vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Celsa Rufas, subrayó que «son unos presupuestos estratégicos, planificados y coherentes con lo que nos pide la provincia. No son actuaciones aisladas, sino una hoja de ruta que impulsa un Alto Aragón más cohesionado, más competitivo y con más oportunidades».

Uno de los ejes esenciales del presupuesto son las comunicaciones. En 2026 se invertirán más de 17 millones de euros en la red de carreteras provinciales, fundamentales para el desarrollo económico, la fijación de población y la igualdad de oportunidades. Se ejecutarán 26 actuaciones de mejora y modernización por valor de 13,4 millones, además de 3,5 millones para conservación y mantenimiento. Todo para hacer del Alto Aragón un territorio más accesible, mejor comunicado y con nuevas oportunidades.