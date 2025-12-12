Los Mallos de Agüero, el Salto de Roldán y las Gorgas de San Cristóbal, La Foz de Salinas y las Láminas Cabalgantes de Guara, así como las Areniscas de Piracés y la Chimenea de hadas de las señoritas de Lizana... Así hasta 23 maravillas geológicas que atesora la Hoya de Huesca y que ahora la comarca ha puesto en el escaparate de su portal turístico (’turismo.hoyadehuesca.es/’) gracias al impulso que supuso la beca concedida por los Premios Félix de Azara de la DPH a un proyecto investigador.

La Hoya muestra sus maravillas geológicas

El Área de Turismo de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca ha presentado esta iniciativa que incluye ocho vídeos en los que, de forma amena y evocadora, se dan a conocer los secretos y atractivos que atesoran algunas de las más destacadas joyas de su patrimonio geológico.

La Hoya muestra sus maravillas geológicas

audiovisual

La Hoya muestra sus maravillas geológicas

Estas piezas audiovisuales, que se basan en el trabajo de investigación desarrollado por los geólogos Diego Vázquez-Prada Baillet y José Miguel Pérez Cara gracias a la beca de investigación Félix de Azara 2023 de la Diputación de Huesca, están puestas a disposición de toda la ciudadanía a través de la web y el canal de YouTube de Turismo Hoya de Huesca.

La Hoya muestra sus maravillas geológicas

Esta comarca es un privilegiado territorio geológico. Alberga dieciséis Lugares de Interés Geológico (LIGs) y siete Itinerarios Geológicos, catalogados con el Decreto 274/2025. Son espacios protegidos que representan los lugares más especiales y representativos de la geología de Aragón y, por tanto, de su paisaje. En este sentido, uno de los resultados del estudio llevado a cabo por Diego Vázquez-Prada y José Miguel Pérez es la elaboración de fichas divulgativas individualizadas, concebidas para entender cada una de las maravillas geológicas de la Hoya.

La Hoya muestra sus maravillas geológicas

Estos Lugares de Interés Geológico componen un nuevo espacio divulgativo en el portal turístico denominado Maravillas Geológicas, donde se puede encontrar todo tipo de información gráfica para entender mejor estos recursos naturales.

Por su parte, la incorporación de los ocho vídeos geológicos afianza la estrategia comarcal encaminada, no solo a mostrar la belleza de sus recursos, sino también a facilitar su comprensión, a través de distintas herramientas de difusión, en el convencimiento de que lo que se conoce y entiende se respeta y protege .

TRES TIPOS DE PAISAJE

En la Hoya de Huesca hay tres zonas geológicas diferenciadas, en las que domina un tipo concreto de roca formando el paisaje. Se trata de los dominios de calizas, de conglomerados y de areniscas-arcillas. Ahora desde la web se puede entrar en cada uno de ellos para descubrir las Maravillas Geológicas integradas en cada uno.

Las calizas conforman el cuerpo en las Sierras Exteriores, al norte de la Hoya. Son el resultado del plegamiento y levantamiento de rocas que fueron depositadas en fondos de mares, deltas e incluso desiertos de la antigua Pangea.

Los conglomerados están situados al pie de las Sierras Exteriores, son el producto de la erosión de los altos relieves de las Sierras que arrastraron las cabeceras de ríos y torrentes. En menor medida, encontramos también areniscas y arcillas. Hoy forman mallos, gorgas y cañones.

Y las areniscas conforman el cuerpo del somontano oscense, situado en la parte central y sur de la sierra. Fueron las partes medias de los antiguos ríos que circulaban desde las sierras.