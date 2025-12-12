La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, participó en la II Jornada del Patrimonio Cultural Aragonés, celebrado en el Casino de Huesca y dedicado en esta edición a Nuestro patrimonio cultural y su reconocimiento internacional.

Aragón es, en materia de patrimonio cultural, «un referente que trasciende fronteras» y cada reconocimiento a los bienes culturales aragoneses supone también «un homenaje a la sociedad aragonesa que, generación tras generación, ha cuidado y mantenido estas tradiciones y enclaves», defendió la consejera, que estuvo acompañada de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y de la directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez.

Maestría del Romántico militar La directora general Gloria Pérez defendió que el potencial del Castillo de Loarre para ser inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial radica en «su valor universal excepcional como obra maestra del románico militar, en su autenticidad material y su contexto histórico». Ello reforzaría su visibilidad y protección.

La jornada sirvió para dar a conocer los procedimientos Unesco; los trabajos que se están realizando para poder impulsar la candidatura del Castillo de Loarre a Patrimonio Mundial; la gestión de este tipo de enclaves; los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (la técnica de la piedra seca, la trashumancia, las fiestas del solsticio de verano en el Pirineo y el descenso de navatas).