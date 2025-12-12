EN EL CASINO DE HUESCA
Jornada del Patrimonio cultural aragonés
La Crónica de la Hoya de Huesca
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, participó en la II Jornada del Patrimonio Cultural Aragonés, celebrado en el Casino de Huesca y dedicado en esta edición a Nuestro patrimonio cultural y su reconocimiento internacional.
Aragón es, en materia de patrimonio cultural, «un referente que trasciende fronteras» y cada reconocimiento a los bienes culturales aragoneses supone también «un homenaje a la sociedad aragonesa que, generación tras generación, ha cuidado y mantenido estas tradiciones y enclaves», defendió la consejera, que estuvo acompañada de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y de la directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez.
Maestría del Romántico militar
La directora general Gloria Pérez defendió que el potencial del Castillo de Loarre para ser inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial radica en «su valor universal excepcional como obra maestra del románico militar, en su autenticidad material y su contexto histórico». Ello reforzaría su visibilidad y protección.
La jornada sirvió para dar a conocer los procedimientos Unesco; los trabajos que se están realizando para poder impulsar la candidatura del Castillo de Loarre a Patrimonio Mundial; la gestión de este tipo de enclaves; los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (la técnica de la piedra seca, la trashumancia, las fiestas del solsticio de verano en el Pirineo y el descenso de navatas).
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza tras la detención de Leire Díez
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
- Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón
- La visita sorpresa de dos mitos del Real Zaragoza a la Ciudad Deportiva. 'Hay que salvar esto ahora, el club está en un problema
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad