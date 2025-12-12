GALARDÓN VINCENCIO JUAN DE LASTANOSA
María José Arbués: «Me premiáis por disfrutar de mi trabajo»
La Crónica de la Hoya de Huesca
La restauradora del Museo de Huesca, María José Arbués, recibió el premio Vincencio Juan de Lastanosa. Este galardón «pone en valor la profesión del restaurador, que puede ser exigente y dura, pero que resulta enormemente gratificante», declaró, al observar que la del restaurador es una labor «silenciosa, casi invisible, meticulosa y muy respetuosa, que conlleva mucha responsabilidad», pero que encuentra su mayor satisfacción al saber «que contribuimos a preservar en el tiempo los bienes culturales, a su conservación y a su comprensión».
Una reflexión planteada durante su discurso en el acto de entrega del reconocimiento, que el Ayuntamiento de Huesca le concedió en la primera edición del premio por su trayectoria en la recuperación del patrimonio arqueológico oscense.
«Me premiáis por disfrutar profundamente de mi trabajo, por emocionarme con cada pieza o proyecto, por tratar de mejorar y aprender cada día, intentando hacerlo siempre con compromiso, rigor, esfuerzo y dedicación», compartió.
Tuvo un emocionado recuerdo para sus padres, «que siempre apoyaron mi vocación» y compartió el galardón con sus compañeros del Museo de Huesca, dado que «el premio es tan mío como de ellos», a su familia y amigos. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, elogió «el gran trabajo y enorme compromiso» con la cultura del Ayuntamiento de Huesca y destacó la labor del Museo de la capital oscense.
