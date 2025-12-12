La provincia, Mejor Destino de Aventura del Mundo 2025

La provincia de Huesca se ha coronado Mejor Destino de Aventura del Mundo 2025, el mayor reconocimiento internacional del sector turístico que recibió en la gala de los World Travel Awards (WTA) celebrada en Baréin.

Tras revalidar en octubre el título de mejor destino europeo, la provincia de Huesca se alza ahora con el galardón más prestigioso del planeta en materia de turismo activo.

La distinción supone un espaldarazo a las más de 500 empresas que desarrollan su actividad en la provincia, la gran mayoría en zonas rurales. El presidente de la DPH, Isaac Claver destacó que este galardón «supone una enorme alegría para toda la provincia y un reconocimiento al talento y trabajo de nuestra gente. Es un momento único para sentirnos más orgullosos que nunca de todo lo que tenemos».

Campaña de promoción La campaña internacional de captación de voto de la marca ‘Tu Provincia Huesca la Magia’ captó más de 950.000 votos, 46 millones de impresiones y un alcance global superior a los 6 millones de personas, sumando las campañas europea y mundial, con lo que se impuso a rivales de Canadá, Nueva Zelanda e Islas Azores.

Además, subrayó que «este premio posiciona a nuestra tierra a nivel mundial y, en especial, a nuestros pueblos, a las más de 500 empresas del sector y a las más de 4.000 personas que trabajan cada día en la aventura, generando vida y actividad en nuestro medio rural y demostrando que con trabajo y esfuerzo somos capaces de llegar al mundo entero».

Por su parte, el presidente de Turismo Deportivo de Aragón, Eduard Jubert, se fijó en el «logro colectivo, fruto del trabajo en equipo de todos los profesionales que han contribuido a posicionar el destino a nivel internacional».

Jubert agradeció a la Diputación de Huesca, y al Departamento de Promoción Tu provincia, Huesca La Magia, «su apoyo y su firme apuesta por el turismo activo como sector dinamizador del medio rural, clave para el desarrollo del territorio y para que hoy hayamos alcanzado este hito».