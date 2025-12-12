Salud y prevención como salida laboral

El XI Foro de Empresa y Autoempleo Ideandando, celebrado por la Comarca de la Hoya de Huesca en la sede de la DPH puso el foco en la salud y en la prevención como un sector destacado para abrirse camino en el mercado laboral.

La presidenta, Mónica Soler. | IDEANDANDO

La investigación, la innovación en cuidados, enfermería, cuidado nutricional con foco oncológico, rehabilitación deportiva, podología, odontología, fisioterapia y farmacia son algunas ramas de la sanidad y de la prevención que se pusieron sobre la mesa durante la jornada .

Una cita, organizada por el Área de Desarollo de la comarca, conjuntamente con el Grupo de Acción Local Adesho, que «trata de fomentar la cultura emprendedora en el territorio» y en esta ocasión se fijó en la salud, debido a «la gran demanda que existe por parte de la ciudadanía», según destacó la presidenta de esta institución comarcal, Mónica Soler. Así, en este foro se intentó enfocar el talento emprendedor en el territorio de la Hoya hacia la salud y la prevención.

un nicho de mercado

La jornada, además de fomentar la cultura emprendedora, exploró cómo la inteligencia artificial y la innovación impulsan el sector económico de la salud y la prevención en La Hoya de Huesca.

Así, «la conexión entre investigación y la empresa, entre el sector público y el privado, adquieren en esta materia un significado estratégico, dando lugar a un creciente nicho de mercado que abre grandes posibilidades a la creación de nuevos negocios y habilita un amplio yacimiento para el autoempleo», declaró la presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler.

El encuentro ha promovido el contacto entre agentes experimentados que han compartido sus conocimientos y todas aquellas personas que hallan en este sector de la salud y la prevención un potencial ámbito de desarrollo profesional o emprendedor.