Transportes licitará la variante de Jaca

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un valor estimado de 139,6 millones de euros (IVA no incluido), las obras de conexión de la autovía A-21 de los Pirineos con la autovía A-23 Mudéjar en Jaca, en la provincia de Huesca.

La conexión se realizará mediante un nuevo tramo de autovía que enlazará por el este con la autovía A-23, entre Sabiñánigo y Jaca, y por el oeste con los tramos puestos en los últimos años en servicio de la autovía A-23 entre Jaca y Puente de la Reina. De esta manera, se da continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 (Lérida-Huesca), constituyen un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido, y es de gran importancia para la vertebración de la comunidad de Aragón.

La actuación contribuirá a descongestionar el tráfico que pasa por Jaca, ya que constituye una variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240 que cruzan Jaca y que son actualmente de paso obligado. De esta manera, se disminuirán los ruidos y otras molestias relacionadas con el tráfico y se incrementará la seguridad vial.

Por otro lado, la variante contribuirá a una mejora de la comodidad de los usuarios de estas carreteras, ya que disminuyen los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 kilómetros por hora , numerosas intersecciones (algunas semaforizadas) y pasos peatonales.

El nuevo tramo de autovía, de 8,05 kilómetros de longitud, contará con dos calzadas separadas por una mediana de ancho variable (3,5 metros hasta el río Aragón, 7,0 metros en adelante), carriles de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1,0 metros.

La obra tendrá tres enlaces: el de Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental de Jaca; Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330a por la que se accede a Jaca; y el de Jaca Oeste, que conecta con las carreteras N-240 y A-2605.

El anuncio llegó después de los atascos de hasta 15 kilómetros que se registraron en la A-23 y el tramo sin desdoblar de la N-330 Lanave-Sabiñánigo en el regreso del Puente de la Constitución .

LA DGA PIDE ACELERAR

Una situación que para el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, «no por repetida deja de ser intolerable, por lo que no podemos resignarnos al plazo de cinco años fijado por el ministerio». Por eso, López recordó que en marzo de 2024 ya le envió una carta al ministro Óscar Puente instándole a un mayor ritmo presupuestario y de ejecución de la obra para acabar cuanto antes (2026 y no 2029) con un problema que «expone a los habitantes de la zona y a quienes visitan el Pirineo a una situación de desigualdad, de riesgo para la seguridad vial, de mayores tiempos de demora inadmisibles para llegar a destino, lo que causa un tremendo daño reputacional a Aragón y su principal enclave turístico».