INVERTIRÁ 10 MILLONES DE EUROS
Up Lifting creará 30 nuevos empleos en Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
La empresa Up Lifting invertirá 10 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus). Un crecimiento centrado en el sector de la defensa con el que la empresa pretende triplicar su producción y crear 30 nuevos empleos especializados, lo que elevará la plantilla actual de 85 personas --incluye el proveedor Gaipu, en el polígono Sepes-- hasta los 120 trabajadores.
Los detalles se dieron a conocer durante la visita a la planta de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, que ha puesto a la firma como ejemplo del «potencial del sector de la defensa para la empresa aragonesa». Up Lifting «crece de forma sostenida con producto propio. Es un ejemplo de innovación y eso le permite competir en un mercado con tanta capacidad como la defensa», subrayó.
La ampliación se llevará a cabo dentro de la parcela que el grupo posee en Plhus. La fábrica actual, de 8.000 metros cuadrados, ocupará 20.000 una vez construidas las nuevas naves, a los que se suman otros 10.000 metros adicionales que la empresa ya tiene en su ubicación actual.
Esta inversión llega en un contexto internacional de «rearme», tal y como señaló el director general de la empresa, Roberto Garzo, quien explicó que la firma oscense «tiene capacidad de diseño, de montaje y de fabricación de forma autónoma para suministrar las máquinas más modernas de defensa a todos los países del mundo». Así, detalló que ha suministrado material a los ejércitos de Francia, Alemania y Corea del Sur y que fabrica un modelo de máquinas que solo se hace en dos sitios del mundo: uno es Texas y el otro, Huesca.
