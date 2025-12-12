Vuelco a la vida para los vecinos de la plaza Santa Clara de Huesca

La vida dio un giro radical para los 200 vecinos que el pasado 27 de noviembre fueron desalojados a toda prisa de los portales 1, 2, 3 y 4 de los cuatro bloques de viviendas de la plaza Santa Clara de Huesca.

Desalojados de Santa Clara, en la calle. | AYUNTAMIENTO DE HUESCA/E.P.

El riesgo de colapso, fruto de «la pérdida de estabilidad de los pilares que sustentan la estructura por un proceso de carbonatación de la armadura del hormigón», llevó al ayuntamiento a ordenar una evacuación inmediata que desencadenó una secuencia de imágenes de personas aturdidas saliendo a la calle cargadas con maletas y bolsas de supermercado llenas de sus enseres básicos y más preciados sin saber dónde pasarían la noche siquiera.

La alcaldesa Orduna inspecciona el local en obras.

PILARES DAÑADOS

Servicios de asistencia y autoridades en Santa Clara.

Servicios Sociales, el área de Desarrollo del consistorio, la Cruz Roja y la Policía Local asistieron a los afectados, que en algunos casos recurrieron a familiares y amigos, mientras los agentes de la autoridad custodiaron los accesos para evitar posibles casos de pillaje y okupación. El consistorio, que abrió una ventanilla única para atender a los afectados, trasladó que los edificios datan de los años 60 y que pasaron la correspondiente ITE. El problema se detectó recientemente a raíz de unos trabajos en un local de la planta baja del número 4. Los técnicos vieron afectados la mayoría de los pilares de la planta baja.

Reunión del Cercopi.

Las carpas del Comité Asesor del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Cercopi) fueron lugar de reunión para autoridades, técnicos y vecinos. Cuatro días después y antes de reabrir la zona al tráfico, los desalojados de las 77 viviendas y seis negocios pudieron regresar a ellas acompañados por Policía Local y Bomberos para recoger de forma ordenada aquellos enseres no voluminosos que dejaron. Los arquitectos finalmente avalaron que no será necesario derribar los edificios y plantearon que las obras de rehabilitación comiencen ya mismo para que los vecinos puedan regresar a sus viviendas el próximo verano.