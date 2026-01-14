Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CON CUATRO PASTORES BELGAS

Se activa la Unidad Canina de Apoyo

Presentación de la Unidad Canina de Apoyo de Huesca.

Presentación de la Unidad Canina de Apoyo de Huesca. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado la Unidad Canina de Apoyo y Seguridad (UCAS) de la Policía Local de Huesca, un nuevo servicio especializado que refuerza las labores de prevención, vigilancia y seguridad ciudadana en la ciudad. La creación de esta unidad se enmarca en el proceso de modernización del cuerpo. La UCAS tiene encomendadas específicamente labores de guía canino y adiestramiento de los animales, la realización de patrullas preventivas junto con los canes en distintas zonas de la ciudad, la participación en controles en la vía pública y en intervenciones de seguridad ciudadana para detectar drogas o estupefacientes, así como la inspección y registro de vehículos y locales.

TEMAS

