CON CUATRO PASTORES BELGAS
Se activa la Unidad Canina de Apoyo
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Ayuntamiento de Huesca ha presentado la Unidad Canina de Apoyo y Seguridad (UCAS) de la Policía Local de Huesca, un nuevo servicio especializado que refuerza las labores de prevención, vigilancia y seguridad ciudadana en la ciudad. La creación de esta unidad se enmarca en el proceso de modernización del cuerpo. La UCAS tiene encomendadas específicamente labores de guía canino y adiestramiento de los animales, la realización de patrullas preventivas junto con los canes en distintas zonas de la ciudad, la participación en controles en la vía pública y en intervenciones de seguridad ciudadana para detectar drogas o estupefacientes, así como la inspección y registro de vehículos y locales.
