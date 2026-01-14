Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BISCARRUÉS DEL 17 AL 20 DE ENERO

Actos para honrar a San Sebastián

Hogueras en honor a San Sebastián.

Hogueras en honor a San Sebastián. / AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

La Crónica de la Hoya de Huesca

Biscarrués

Biscarrués se prepara para vivir con intensidad el programa de cuatro días de las Fiestas en honor a San Sebastián, los festejos menores de invierno, en los que habrá tiempo para cumplir con las tradiciones de las hogueras, la procesión, la misa, los vermús, la chocolatada , la cena popular de la primera noche y la chera con productos asados y el bingo.

El esfuerzo de los vecinos también permite sacar adelante actividades deportivas como yoga y gimnasia, teatro y música en vivo --con la orquesta tal Kual Deluxe el sábado 17 a las 23.30 horas-- , talleres relacionados con el cuerpo y la mente. Una estupenda forma de iniciar el año.

La DGT contradice a Marlaska: "En estos momentos si estás parado por una avería y no colocas la V-16, te van a multar"

Miguel Ángel Gallardo renuncia por sorpresa a su acta en la Asamblea de Extremadura

Así se transformará el Pabellón de Aragón si alberga la sede de la Agencia Estatal de Salud.

Óscar Puente entra de lleno en la campaña electoral de Aragón: "Mazcón me denunció y la Junta Electoral le ha dado para el pelo"

Investigado un conductor por circular a 186 km/h en un tramo limitado a 90 en la N-234

