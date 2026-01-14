BISCARRUÉS DEL 17 AL 20 DE ENERO
Actos para honrar a San Sebastián
La Crónica de la Hoya de Huesca
Biscarrués
Biscarrués se prepara para vivir con intensidad el programa de cuatro días de las Fiestas en honor a San Sebastián, los festejos menores de invierno, en los que habrá tiempo para cumplir con las tradiciones de las hogueras, la procesión, la misa, los vermús, la chocolatada , la cena popular de la primera noche y la chera con productos asados y el bingo.
El esfuerzo de los vecinos también permite sacar adelante actividades deportivas como yoga y gimnasia, teatro y música en vivo --con la orquesta tal Kual Deluxe el sábado 17 a las 23.30 horas-- , talleres relacionados con el cuerpo y la mente. Una estupenda forma de iniciar el año.
