DEFIENDE QUE EXISTE DEMANDA POTENCIAL Y BENEFICIOS MEDIBLES
La AET avala el cercanías entre Huesca y Zaragoza
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Asociación Española del Transporte (AET) no considera acertado descartar la implantación del Cercanías Zaragoza–Huesca amparándose en que tiene el menor uso de España. Esa conclusión confunde a su juicio la demanda con la foto fija de un servicio hoy insuficiente, y obvia estudios técnicos recientes que apuntan a un escenario radicalmente distinto con frecuencias, paradas y tarifas propias de Cercanías.
La polémica se reactivó recientemente y ha ido acompañada de peticiones para conocer el informe de viabilidad en el que se apoya el Ministerio.
El debate no es menor, advierte la AET, porque se refiere a un eje «con movilidad diaria real, donde la oferta ferroviaria actual no está diseñada para captar desplazamientos cotidianos (trabajo, universidad, sanidad) y, por tanto, no puede usarse como prueba definitiva de ‘ausencia de demanda’».
El error de base estima que reside en analizar un Cercanías con datos de un servicio que no es Cercanías
El propio Boletín Oficial de las Cortes de Aragón resume la contradicción: se cita el bajo aprovechamiento de la actual C1 de Zaragoza (en torno al 7,6%) y, a la vez, se advierte de que reducir la viabilidad al número actual de pasajeros ignora la realidad social y económica del corredor, donde miles de personas se desplazan por carretera. La AET lo explica con claridad en su Resumen Ejecutivo sobre la infraestructura ferroviaria de Zaragoza y su entorno: «El servicio actual no responde a las necesidades de movilidad por su baja frecuencia en horas punta y por un alcance que deja fuera poblaciones clave».
Es decir, el «bajo uso» es, en gran parte, consecuencia de una mala propuesta de servicio, no una sentencia sobre la demanda potencial.
Para el delegado de AET en Aragón y La Rioja, Luis Carlos Bello, «la línea sería más que rentable» con el binomio precio y frecuencia, aprovechando, además, una infraestructura ya existente. Y apela para ello a la movilidad real del corredor, con una demanda potencial de 6.000 usuarios diarios, la demanda inducida y el cambio modal.
